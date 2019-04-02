Son Dakika Haberleri: 100 Milyon "Öpücem"!

100 Milyon "Öpücem"!

52 dakika önce

Simge , Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen şarkılarının dijital mecrada 100 milyonun üzerinde dijital olarak en çok satan ve stream (dijital ortamda dinlenme) / izlenme rakamına ulaşmasının ardından bir rekora daha "Öpücem" şarkısı ile attı.

100 Milyon

Yaz sonu çıkardığı"Ben Bazen" albümünde yer alan sözü Sezen Aksu ve Sibel Algan, müziği Sezen Aksu imzalı "Öpücem" şarkıyla da dijital mecrada 100 milyonun üzerinde dijital olarak en çok satan ve stream (dijital ortamda dinlenme)/ izlenme rakamına ulaşan Simge, arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini eklemiş oldu.

2018 yılında aldığı 2 Altın Plak ile kariyerinde sağlam adımlarla İlerleyen ünlü markalarında aranan ismi olan Simge şehir şehir dolaşıp dinleyicileriyle buluşmaya da devam ediyor.

5 Nisan Bursa İnferno, 7 Nisan İstanbul Hazine, 12 Nisan Almanya Castrop,13 Nisan Avusturya İnsburg, 14 Nisan İstanbul Haliç Kongre Merkezi Beyaz Show, 14 Nisan İstanbul Hazine, 20 Nisan Almanya Oberhausen Konlgpilser Arena Beyaz Show, 21 Nisan Almanya Hamburg Barclaycard Arena Beyaz Show, 26 Nisan Eskişehir Tren, 27 Nisan İstanbul Ataşehir İf, 28 Nisan İstanbul Hazine, 29 Nisan Ankara AnkaPark, 2 Mayıs İstanbul BAU Bahar Şenliği,4 Mayıs İstanbul Watergarden , 8 Mayıs Çeşme Tren Ayayorgi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:16 Kaynak: Bültenler

Almanya, İstanbul, Simge Sağın, Güncel
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