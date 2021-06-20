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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor" - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor"

20.06.2021 00:06
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu:

Bir dizi ziyaret için Burdur'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur Valiliği ziyaretinin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim ve Sanat Ödülleri 100. Yıl İstiklal Marşı Ödül Töreni'ne katıldı.

Bir dizi ziyaret için Burdur'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Burdur Valiliği ziyaretinin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim ve Sanat Ödülleri 100. Yıl İstiklal Marşı Ödül Töreni'ne katıldı. Tören'de Bakan Karaismailoğlu, "Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor" diyerek İstiklal Marşı şairine övgüler yağdırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilim - Sanat Ödülleri, 100. Yıl İstiklal Marşı Ödül Töreni'ne katılmak için Burdur'a geldi. Burdur Valiliği önünde Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Arslantaş ile makamında görüştü.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Yüzüncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül törenine katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Mehmet Akif Ersoy'un 3 şiirinin bestelendiği video gösterimi ile devam etti.

"Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor"

Ödül töreninde konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Kur'an'dan beslenen fikir insanlarının kolay yetişmediğini, Mehmet Akif Ersoy'un bu konuda en güzel örneği olduğunu ifade etti. Bakan Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy'u anlattığı konuşmasında "Kanımca onu en iyi tanımlayan, yine kendisinin bir şiirinden süzülen şu sözlerdir: O, zulmü alkışlamayan, zalimi sevmeyen, mazlumun yanında olan milli şairimizdir. Akif, "Biri ecdadıma saldırdı mı; boğarım" diyecek kadar celalli, doğduğundan beri istiklal aşığı bir büyük insandı. Kanayan bir yara görünce, bir yüreğin nasıl parçalandığını onda gördük. Hakkı kaldırmak için gerektiğinde çiğnenmeyi, kamçı yemeği bize O anlattı. Kendisine verilen yüksek rütbeli görevleri, halkının hizmeti için elinin tersi ile itebilen nadir bir şahsiyeti o İstiklal Marşı yarışmasına 'maddi karşılık' verileceği için katılmayan, Milli olduğu kadar, Kur'an Meali yazacak kadar dini bir şahsiyetti o Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor. Ülkenin kurtuluşu için canla başla çalışan Milli Şairimizin, ikinci meclisten sonra kurulan hükümetler tarafından takip ve kovuşturmaya tabi tutulmuş olması hala içimizi burkuyor. Mısır'da yaşamak zorunda kaldığı 11 yıl boyunca ülkeyi yönetenlere aleyhte tek bir söz etmemesi, ancak ve ancak onun vatan ve milletine olan derin bağlılığı ile ifade edilebilir. Doğu ile Batı'yı maneviyat potasında birleştiren, Asım'ın nesilleri için kendini heder eden bu büyük insana hayran kalmadan edemiyor, onu anlatmak için kelimeler bulamıyorum" dedi.

Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Yüzüncü Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül töreninde ödül alanları tebrik eden Bakan Karaismailoğlu, "100. Yıl İstiklal Marşı Özel Ödül Töreni'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere, siz değerli katılımcılara ve öğrenci kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetlerimiz döneminde, milli şairimize olan vefa borcumuzu ödemek için gayret ederken, adının ve hatırasının yaşatılması için var gücümüzle çabalıyoruz. Ersoy'un adının bir üniversite ile yaşatılması bile bunun en güzel örneğidir. Biz, yokluk içinde zenginliği, dar zamanda ümitvar olmayı, hüzün ve hazan zamanında bile kin gütmemeyi ondan öğrendik. Kuşkusuz daha öğrenecek çok şeyimiz var" diyerek İstiklal Marşı'nın son kıtasını okuyarak sözlerine son verdi. - BURDUR

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Burdur, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Kur'an'dan beslenen fikir insanları öyle kolay yetişmiyor' - Son Dakika


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