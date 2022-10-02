11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

02.10.2022 17:19

KAYSERİ'de 15 katlı apartmanın 11'inci katındaki merdiven boşluğu penceresinden düştüğü iddia edilen Safure Güngör T. (63), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de 15 katlı apartmanın 11'inci katındaki merdiven boşluğu penceresinden düştüğü iddia edilen Safure Güngör T. (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak'ta Cumhuriyet Apartmanı'nın 11'inci katında meydana geldi. Safure Güngör T., iddiaya göre, 11'inci kattaki merdiven boşluğu penceresinden düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safure Güngör T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Safure Güngör T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Metehan Sokak, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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