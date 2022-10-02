Olay, saat 14.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Metehan Sokak 'ta Cumhuriyet Apartmanı'nın 11'inci katında meydana geldi. Safure Güngör T., iddiaya göre, 11'inci kattaki merdiven boşluğu penceresinden düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safure Güngör T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Safure Güngör T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Metehan Sokak, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 11'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

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