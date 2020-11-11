11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş

11.11.2020 15:45

Erciş Gençlik merkezinde ağaç dikimi Erciş işletme fakültesinin bahçesinde ağaç dikimi Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof.

Erciş Gençlik merkezinde ağaç dikimi

Erciş işletme fakültesinin bahçesinde ağaç dikimi

Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin konuşması

Erciş kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de

Van'ın Erciş ilçesinde iki yerde yapıldı ilk olarak Erciş gençlik merkezinde öğrenciler ve gençlik liderleri tarafından fidan dikimi yapıldı daha sonra Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Erciş kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Erciş işletme fakültesinin bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptılar

Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli. Bu gün Yeşil Erciş'teyiz Tarım müdürlüğümüzün belirlediği Çam Üniversitemize bağlı Erciş İşletme fakültemizin bahçesinde fidanı dikimi yapıyoruz öğrenci arkadaşlarımızla birlikte inşallah burası daha yeşil bir alan olacak bu alan daha önce deprem döneminde konteyner kent olarak kullanılmıştı yeşil Erciş'imize yakışır bir yeşil alan olacak inşallah

Erciş kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu . ilçemizin hey yeri farklı bir güzelliklerle dolu ve ilçemiz bu civarda en yeşil alandır o neden le yeşil Erciş olaraktan adlandırılmakta bizde bu bağlamda bir çok alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaktayız belediyemizce kent ormanı yaptım şehrimizin girişine ve bir çok alanda çalışmalarımız oldu bu günde burada çam ağacı dikimi gerçekleştirmekteyiz

Öğrenciler ise ilk defa fidan dikmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtiler

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş

Hamdullah Şevli, Erciş, Kasım, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş - Son Dakika


Son Dakika

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı
Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: "Sihirli kurşun" gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı         
15:05
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır         
13:57
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı         
13:41
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Çanakkale'de şehit düşen babası için Yozgat'taki köyüne mezar yaptırdı Çanakkale'de şehit düşen babası için Yozgat'taki köyüne mezar yaptırdı         
11:43
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş Taciz suçundan aranılan şüpheli, polisten kaçmak için çalılıkların arasında yaşam alanı kurmuş         
10:53
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 15:50:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei