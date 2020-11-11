11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - Erciş - Son Dakika

Erciş Gençlik merkezinde ağaç dikimi

Erciş işletme fakültesinin bahçesinde ağaç dikimi

Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin konuşması

Erciş kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de

Van'ın Erciş ilçesinde iki yerde yapıldı ilk olarak Erciş gençlik merkezinde öğrenciler ve gençlik liderleri tarafından fidan dikimi yapıldı daha sonra Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Erciş kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Erciş işletme fakültesinin bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptılar

Van yüzüncü yıl üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Hamdullah Şevli. Bu gün Yeşil Erciş'teyiz Tarım müdürlüğümüzün belirlediği Çam Üniversitemize bağlı Erciş İşletme fakültemizin bahçesinde fidanı dikimi yapıyoruz öğrenci arkadaşlarımızla birlikte inşallah burası daha yeşil bir alan olacak bu alan daha önce deprem döneminde konteyner kent olarak kullanılmıştı yeşil Erciş'imize yakışır bir yeşil alan olacak inşallah

Erciş kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu . ilçemizin hey yeri farklı bir güzelliklerle dolu ve ilçemiz bu civarda en yeşil alandır o neden le yeşil Erciş olaraktan adlandırılmakta bizde bu bağlamda bir çok alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaktayız belediyemizce kent ormanı yaptım şehrimizin girişine ve bir çok alanda çalışmalarımız oldu bu günde burada çam ağacı dikimi gerçekleştirmekteyiz

Öğrenciler ise ilk defa fidan dikmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtiler