11 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

11 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.
(İHA)
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