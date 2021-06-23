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Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı

23.06.2021 16:01
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) desteğiyle 114 okulda kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasının açılışını gerçekleştirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) desteğiyle 114 okulda kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, NHCR Türkiye Temsilciliği desteğiyle kurulan 114 EBA destek noktası tanıtımı ve hizmete açılması programına video konferansla katıldı. Selçuk, eğitime erişimde adalet temelli bakış açısına sahip olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, Türkiye genelinde, 20 bini aşkın EBA destek noktası bulunduğunu belirterek, "Türkiye'deki tüm çocuklar, evine en yakın okula gidip EBA destek noktasından ücretsiz hizmet alabilir. Covid-19 salgını döneminde, 3 televizyon kanalı kuruldu. Dünyada en çok canlı ders yapılan ülkelerin başında Türkiye geliyor" dedi.

UNHCR'nin desteğiyle 114 okulda daha EBA destek noktası kurulduğunu duyuran Bakan Selçuk, "EBA destek noktaları; Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da kuruldu. Buralarda, 15 ya da 20 öğrencilik merkezler oluşturuluyor. Bir öğretmen desteği ve masaüstü bilgisayarların yanı sıra öğretmene de laptop desteği sağlanıyor. Toplamda 2 bin 59 bilgisayar sağlandı. Bu desteklerin devamının geleceğine inanıyoruz çünkü çocuklarımızın çok daha fazla desteğe ihtiyacı var. Öğrencilerimize, 1 milyona yakın 25 GB internet kapasitesi olan tablet dağıttık, bunun sayısını daha da artırmak istiyoruz. Bunu, salgın koşulları için geçici bir tedbir olarak da düşünmüyoruz. Bu, bizim eğitimde uzun soluklu hedeflerimizin, vizyonumuzun bir gereği" diye konuştu.

Öte yandan programa, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc katıldı. EBA destek noktalarındaki il milli eğitim müdürlerinin duygu ve düşüncelerini paylaştığı programın ardından Bakan Selçuk, Leclerc'e EBA destek noktalarını tanıttı.


Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı
Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Selçuk, 114 EBA destek noktasını hizmete açtı - Son Dakika


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