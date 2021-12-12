Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 Gençlerbirliği - Altaş Denizlispor
05:10 Özel Dosya
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Euro 2020
08:55 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Özel Dosya
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Nasadoge Menemenspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika