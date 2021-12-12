12 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

03:30 Gençlerbirliği - Altaş Denizlispor

05:10 Özel Dosya

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 Euro 2020

08:55 Takvim Yaprakları

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

10:00 Spor Bülteni

10:55 Özel Dosya

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Royal Hastanesi Bandırmaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Tuzlaspor A.Ş. - Nasadoge Menemenspor

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Bursaspor - Manisa Futbol Kulübü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi