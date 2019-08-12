Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'dan Senegal'e farklı tarife
Son Dakika Güncel Haber

12 Dev Adam'dan Senegal'e farklı tarife

29 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etti.

12 Dev Adam'dan Senegal'e farklı tarife, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etti. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam parkeden 94-59'luk skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 38-27 önde tamamlayan ay-yıldızlılarda Ersan İlyasova 16 sayıyla en skorer isim olurken, Furkan Korkmaz 13, Cedi Osman ise 11 sayı ile oynadı. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Müsabaka öncesinde milli takımı bıraktığını açıklayan deneyimli basketbolcu Sinan Güler'e TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok tarafından Ay-yıldızlı forma takdim edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da oynayacağı ikinci hazırlık maçında yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ürdün ile karşı karşıya gelecek.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun, Erdoğan'ı telefonuna "Reis" diye kaydettiği ortaya çıktı
Twitch ' cinsel içerikli yayın' için Ninja'dan özür diledi ABD'li Jeffrey Epstein'in ölümündeki soru işaretleri komplo teorilerine neden oldu Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 21:29:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'dan Senegal'e farklı tarife
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]