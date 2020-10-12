Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Almanya - Türkiye
01:00 Teknik Analiz
01:40 Stadyum
02:00 Rusya - Türkiye
03:45 Stadyum
04:40 Bayern Münih - Schalke
05:05 Teknik Analiz
06:05 Süper Lig Özetler
06:20 Milli Takımlar Hazırlık Karşılaşmaları Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:00 Hoffenheim - Bayern Münih
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:40 Süper Lig Goller
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:35 Rusya - Türkiye
12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Rusya - Türkiye
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Spor Stüdyosu
14:25 Süper Lig Özetler
15:00 Aktüel Futbol
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Bülteni
17:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 Stadyum
21:00 Stadyum
21:45 Spor Akşamı
22:45 Süper Lig Goller
23:00 Almanya Bundesliga Özetler
23:05 Taktik Analiz
23:20 Unutulmaz Milli Takım Golleri
23:40 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika