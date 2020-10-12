12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

12.10.2020 06:42
12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

12 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Almanya - Türkiye

01:00 Teknik Analiz

01:40 Stadyum

02:00 Rusya - Türkiye

03:45 Stadyum

04:40 Bayern Münih - Schalke

05:05 Teknik Analiz

06:05 Süper Lig Özetler

06:20 Milli Takımlar Hazırlık Karşılaşmaları Özetler

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:00 Hoffenheim - Bayern Münih

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:40 Süper Lig Goller

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:35 Rusya - Türkiye

12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Rusya - Türkiye

12:55 Spor Kitaplığı

13:00 Spor Bülteni

13:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Spor Stüdyosu

14:25 Süper Lig Özetler

15:00 Aktüel Futbol

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Bülteni

17:45 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

18:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:00 Stadyum

21:00 Stadyum

21:45 Spor Akşamı

22:45 Süper Lig Goller

23:00 Almanya Bundesliga Özetler

23:05 Taktik Analiz

23:20 Unutulmaz Milli Takım Golleri

23:40 Stadyum

12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

Okuyucular, Almanya, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

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