"12 Punto 2022"nin finalistleri açıklandı - Son Dakika

TRT tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022"de finale kalanlar belli oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan ön jüri, uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje ile "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projeleri belirledi.

Ön jüri tarafından belirlenen 12 finalist proje arasında kariyerinin başındaki genç yönetmenlerle deneyimli sinemacılar yer alıyor.

Bu yılki etkinlikte yarışacak projelerden 6'sı yönetmenlerin ilk film projesinden oluşuyor, ayrıca 4 projenin yönetmenliğini kadın sinemacılar üstleniyor.

Finale kalan 12 proje arasında Ali Özel'in "Beklenti", Erdem Tepegöz'ün "Çığ", Mehmet Atan'ın "Esma'dan Sonra", Mert Berdilek'in "Geride Kalanlar", Büşra Bülbül'ün "Güve", Ozan Yoleri'nin "Güzel Bir Gece", Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar", Ali Aydın'ın "Kompleks", Reis Çelik'in "Kör Gece", Pelin Esmer'in "O da Bir Şey Mi", Elif Eda Karagöz'ün "Süt Çiftliği" ile Aydın Sayman'ın "Yönetmen Kurgusu" bulunuyor.

134 uzun metrajlı film projesi arasından 12 finalist seçildi

Bu yıl 134 uzun metrajlı film proje başvurusu yapılan 12 Punto 2022'de teknik kontroller neticesinde 108 senaryo ön jüri tarafından değerlendirildi.

Ön jüride senarist Gülin Tokat, yapımcı Zeynep Koray, yönetmen ve yapımcı Atalay Taşdiken, yapımcı Halil Kardaş ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Sim yer aldı.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

12 finalist projenin sahipleri bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek "12 Punto 2022" kapsamında dünyanın en önemli senaryo danışmanları ile toplantılar yapacak, senaryolarını geliştirecek.

Ayrıca, pazarlama ve sunum danışmanları ile filmlerini potansiyel yatırımcılar, ortaklar, fon yöneticileri ve sinema endüstrisinin karar vericileri ile paylaşmanın püf noktalarına dair görüşmeler yapacak.

Finalist projeler etkinlikte uluslararası danışmanlarla toplantı yaparken, bir yandan da film profesyonellerine ve sinemaseverlere yönelik Türkiye ve dünya sinemasının önemli isimleri ile masterclasslar, paneller ve söyleşiler düzenlenecek.

"TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 12 proje belirlendi

Bu yıl 312 kısa metrajlı film projesinin başvuru yaptığı 12 Punto 2022'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 12 proje de alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Kazanan projeler, jüri üyeleri film eleştirmeni Alin Taşçıyan, senarist-yönetmen Banu Sıvacı ve TRT 2 Sinema İçerikleri Editörü Mehmet Ali Karga tarafından belirlendi.

"TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri haziran ayında gerçekleşecek 12 Punto 2022'de senaryo danışmanlarıyla projelerini geliştirecek. Kısa filmler, prodüksiyonlarının tamamlanmasının ardından TRT 2'de yayınlanacak.

Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projeler arasında ise Ayşenur Karasu'nun "Anılar Çadırı", Muhammed Fatih Andı'nın "Bir Güzel Manzara", Enes Yıldız'ın "Face ID", Korhan Topçu'nun "Gözlerin", Muaz Güneş'in "Hayırlı Olsun Ziyareti", Ruken Doğu Erdede'nin "Henüz Yazmayı Bitirmedim", Sema Güler'in "Kabuk", Yağmur Kartal'ın "Kayıp Notalar", Hasan Ali Kılıçgün'ün "Otuz Dakikadan Sonra", İlayda İşeri'nin "Oyunbozan", Esra Genç'in "Portakal Kokusu" ile Dilan Ekin'in "Zahir" yapımı yer alıyor.