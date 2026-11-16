Sistemleri aksayan beş ABD bankasının büyüklüğü: 12 trilyon dolar - Son Dakika
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Sistemleri aksayan beş ABD bankasının büyüklüğü: 12 trilyon dolar

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Sistemleri aksayan beş ABD bankasının büyüklüğü: 12 trilyon dolar
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JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank ve Truist'in müşterileri 16 Kasım'da çevrim içi bankacılıkta sorun bildirdi; beş bankanın toplam varlığı yaklaşık 12 trilyon dolar. En büyükleri JPMorgan Chase'in 5,1 trilyon dolarlık varlığı ve 86,6 milyon tüketici müşterisi var. Kesintiden kaç kişinin etkilendiği açıklanmadı.

ABD bankacılık sektöründe 16 Kasım Pazartesi günü yaşanan erişim sorunları, ülkenin en büyük finans kuruluşlarından bazılarında aynı gün aksaklık bildirimlerine neden oldu. Downdetector verilerine göre JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank ve Truist müşterileri çevrim içi bankacılık hizmetlerinde sorun yaşadıklarını bildirdi. Zelle kullanıcılarından da erişim ve işlem sorunlarına ilişkin bildirimler geldi.

Sorun bildirilen bankaların finansal büyüklüğü ise dikkat çekici boyutta. 2026 yılı üçüncü çeyrek verileri ve şirketlerin açıkladığı son bilançolar esas alındığında beş bankanın toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 12 trilyon dolara ulaşıyor.

BEŞ BANKANIN TOPLAM VARLIĞI 12 TRİLYON DOLARI AŞIYOR 

ABD’nin finans sisteminde önemli yer tutan beş bankanın bilanço büyüklükleri şöyle:

JPMorgan Chase: 30 Eylül 2026 itibarıyla 5,1 trilyon dolar toplam varlığa sahip. Bankanın 2025 yılı sonu verilerine göre 86,6 milyon tüketici müşterisi ve 7,4 milyon küçük işletme müşterisi bulunuyor.

Bank of America: Eylül 2026 itibarıyla 3,4 trilyon dolar varlık büyüklüğüne ulaştı. Banka, 69 milyondan fazla tüketici ve küçük işletme müşterisine hizmet veriyor. Aktif dijital bankacılık kullanıcılarının sayısı yaklaşık 50 milyon.

Wells Fargo: Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,3 trilyon dolar varlığa sahip. Bankanın üçüncü çeyrek verilerine göre 38,2 milyon aktif dijital müşterisi bulunuyor.

U.S. Bank: Eylül 2026 verilerine göre yaklaşık 697 milyar dolar varlık büyüklüğüne sahip. Bankanın açıkladığı verilere göre 15 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Truist: 30 Eylül 2026 itibarıyla 554 milyar dolar toplam varlığa sahip. Banka, ABD genelinde 15 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor.

Bu beş finans kuruluşunun toplam varlık büyüklüğü yaklaşık 12,05 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Müşteri verileri ise bankaların farklı dönemlerde ve farklı ölçütlerle açıkladığı rakamlardan oluşuyor; bu nedenle doğrudan toplanarak tekil müşteri sayısı olarak değerlendirilmemeli.

ERİŞİM SORUNUNUN KAÇ KİŞİYİ ETKİLEDİĞİ BİLİNMİYOR 

Downdetector üzerinden yapılan bildirimler, bankaların dijital hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların boyutuna ilişkin fikir verse de etkilenen müşteri sayısını kesin olarak ortaya koymuyor. Bildirimler, aynı kullanıcının birden fazla kez rapor oluşturabilmesi nedeniyle doğrudan müşteri sayısı anlamına gelmiyor.

Associated Press'in haberine göre Chase, bazı işlemlerin teknik bir sorun nedeniyle normalden daha uzun sürdüğünü açıkladı. Banka, müşterilerin hesaplarına ve paralarına erişiminin sürdüğünü, sorunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Şirket, yaşanan aksaklığın siber saldırıdan kaynaklanmadığını belirtti.

Diğer bankalardaki sorunların kesin nedeni ve toplam kaç müşterinin etkilendiği konusunda ise henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

DİJİTAL SİSTEMLERDEKİ TEK AKSAKLIK DOMİNO ETKİSİ YARATIYOR 

Bankaların milyonlarca müşteriye hizmet verdiği ve trilyonlarca dolarlık varlığı yönettiği düşünüldüğünde, çevrim içi hizmetlerde yaşanan kısa süreli bir kesinti bile günlük ekonomik faaliyetleri aksatabiliyor. Hesap bakiyesini kontrol etmek, para transferi yapmak, fatura ödemek veya ticari işlemleri yürütmek için dijital kanallara bağımlı olan kullanıcılar, teknik sorunlardan doğrudan etkilenebiliyor.

Yaşanan olay, bankacılık sisteminin finansal büyüklüğü ile dijital hizmetlerin kesintisiz çalışmasına duyulan ihtiyacı aynı noktada buluşturdu. Trilyonlarca dolarlık varlık yöneten kuruluşlarda bile teknik aksaklıkların yaşanabilmesi, kritik dijital altyapıların yedekliliği, güvenilirliği ve olası kesintilere karşı hazırlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

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