12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Üretim Daire Başkan Yardımcısı Teoman Küçükkara, "Petrol ürünleri tüketiminde dünyadaki payı yüzde 1,1 olan Türkiye, kendi petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini üretiyor." dedi.

Küçükkara, AA'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TPAO'nun günlük petrol üretiminin 144 bin varile ulaştığını, üretimin 94 binin varilinin yurt dışında, kalanının ise yurt içinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yurt içinde Batman ve Adıyaman ile Trakya bölgesinde çalıştıklarına işaret eden Küçükkara, "Batman son 2-3 senede günlük 31 bin varil petrol üretimiyle en fazla petrol çıkaran sahamız." ifadesini kullandı.



Petrol üretiminde son 3 yılda yüzde 30, doğal gazda ise yüzde 50 artış olduğuna dikkati çeken Küçükkara, "Yaptığımız kazı sayısı bu yıl 135, amacımız bu rakamı 2020'de 175'e çıkarmak. Hedefimiz Türkiye'de günlük 100 bin varil petrol üretebilir duruma gelmek." diye konuştu.

Kara, petrol ürünleri tüketiminde dünyadaki payı yüzde 1,1 olan Türkiye'nin, kendi petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini ürettiğini söyledi.

BP Türkiye İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Hakan Türker de Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattının dünyadaki başarılı projelerden olduğunu belirterek, bu hattın yaklaşık 3'te 2'sinin Türkiye'den geçen kısmının BOTAŞ tarafından tamamlandığını dile getirdi.

Türker, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı kapsamındaki sosyal sorumluluk projelerine değinerek, hat üzerindeki köylere 80 milyon dolar tutarında sosyal yardım yapıldığı bilgisini verdi.