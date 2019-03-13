13 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi
5 dakika önce
GALATASARAY13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacakFENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecekBEŞİKTAŞ18.
GALATASARAY
13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek
BEŞİKTAŞ
18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek
BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu-lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazırlanıyor
VOLEYBOL
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20: 30 Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet
22: 30 Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA
Kadınlar Axa Sigorta Kupavoley
14: 00 Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.
BASKETBOL
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20: 30 Pınar Karşıyaka - BK Ventspils
FIBA Şampiyonlar Ligi
20: 00 Banvit - Brose Baskets Bamberg
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
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23: 00 Bayern Münih - Liverpool (0-0)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:37 Kaynak: DHA
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