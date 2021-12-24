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13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı - Son Dakika

13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı

24.12.2021 11:07
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı

Annesi tarafından 13 yaşında Adnan Oktar'a verildiğini söyleyen Serra M. defalarca uğradığı istismarı ve o günlerini anlattı. Annesi tarafından süslenerek Oktar'ın evine götürüldüğünü söyleyen Serra M. "Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Adnan Oktar samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de' gibi kelimeler kullanıyordu." ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonu öğrendikten sonra yaşadığı İsviçre'den İstanbul'a gelen Serra M., yaşadığı istismarı ve kabus dolu günleri anlattı.

İSTİSMAR 13 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Annesinin tezgahıyla düştüğü tuzağı ve "kedicik" olmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Serra, daha 13 yaşındayken Adnan Oktar tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi. Serra'nın ifadeleri sonrası havalimanından Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan anne Dilek Çelikten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun şikayeti üzerine anne hakkında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Henüz 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı

"ANNEM BENİ SÜSLEYİP ONLARA GÖTÜRÜYORDU"

Sabah'ta yer alan habere göre; 10 ayrı suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasının verildiği Adnan Oktar'ın istismarda bulunduğu 13 yaşındaki Serra M., polise verdiği ifadesinde, "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu.

Henüz 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı

"ADNAN OKTAR NE İSTERSE YAPACAKSIN" DİYORMUŞ

Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. 'Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi." diye konuştu.

OKTAR, "KULAĞIMA SENİ İSTİYORUM DE" DEMİŞ

Küçük kız ifadesinin devamında ise şunları söyledi: "Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de' gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu.

Henüz 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı

Adnan Oktar dekolteli kıyafetler giymemi istedi yanında. Anneme 'Artık Serra'yı bana verdin mi diye sordu. Annem de verdiğini söyledi. Annem İsviçre'ye döndüğünde 'Kızım mehdi Adnan Oktar ile evlenecek diyordu'. Kanala benim fotoğraflarımı koyarak 'Serra 6 dil biliyor Adnan Oktar hayranı' şeklinde reklam geçiliyordu."

ANNE HAVALİMANINDA YAKALANIP TUTUKLANDI

Emniyette alınan ifadelerin ardından Adnan Oktar'ın yargılandığı mahkemede de tanık olarak ifade veren Serra M.'nin annesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanması istemiyle arama çıkarılan Dilek Çelikten 22 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Dilek Çelikten İsviçre'de A9 kanalını izledikleri sırada kızının Facebook üzerinden kediciklerle irtibat kurduğunu, daha sonra Adnan Oktar'la tanışmak istediği konusunda baskı kurduğunu anlattı. Kızının ısrarı üzerine Adnan Oktar'la tanışmak için İsviçre'den Türkiye'ye geldiklerini ifade etti. Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Adliyesine getirilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kızını istismar etmesi için Adnan Oktar'a veren anne hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Savcılık Dilek Çelikten hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçu kapsamında 30,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Savcılığın hazırlandığı iddianamede Sierra M.'nin annesi tarafından Adnan Oktar'a götürülerek nasıl istismar edildiği şu ifadelerle anlatıldı: "Adnan Oktar'ın dini duyguları istismar edilerek iradesi fesada uğratılan mağdur Serra M., ile ilk defa 9 yaşında iken 2013 yaz aylarında Göksu evlerindeki stüdyo olarak kullanılan yerde görüştüğü tespit edildi."

Şüpheli anne ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Adnan Oktar, İstanbul, Türkiye, İsviçre, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı - Son Dakika
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