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15 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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15 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!

15 Aralık Cuma 2023 güncel akaryakıt fiyatları zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı? Yakıt zammı ne zaman?

15 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
15.12.2023 - 19:05,  Güncelleme: 19:10
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Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

15.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 32,99 TL
  • Gazyağı TL/lt: 32,52 TL
  • Motorin TL/lt: 35,44 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 35,49 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 25,25 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 21,75TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
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Son Dakika Soğuk Haber 15 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! - Son Dakika
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