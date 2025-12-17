Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü - Son Dakika
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
17.12.2025 12:15
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Bilecik'te 18 yaşındaki Fırat Yakut, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Yakut ilk ifadesinde, olaydan önce arkadaşıyla Kent Ormanı'nda oturduklarını, ona ailevi sorunlarını anlattığını ve kayıtsız kaldığı için öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca Yakut'un 15 gün önce başka bir kişiyi de "yan bakma" bahanesiyle bıçakladığı ortaya çıktı.

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde dün gece yerde hareketsiz vaziyette yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, şahsın karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin Fırat Yakut (18) olduğu tespit edildi. Şüpheli genç olayda kullandığı değerlendirilen kesici aletle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşını beklediği tepkiyi alamayınca öldürdü

OLAYDAN 15 GÜN ÖNCE BİR ÇOCUĞU BIÇAKLAMIŞ

Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesine sevk edildi. Edinilen bilgilere göre; şahsın 2 Aralık'ta İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkiinde 18 yaşından küçük H.K.A'yı "yan bakma" sebebiyle bıçakladığı ortaya çıktı.

"AİLEVİ SORUNLARIMA KAYITSIZ KALDI" SAVUNMASI

Öte yandan Fırat Yakut'un ilk ifadesinde olay öncesi birlikte Kent Ormanı'nda oturdukları arkadaşı olan ve öldürdüğü M.E.H.'ye ailevi sorunlarını anlattığı ve şahsın bu duruma kayıtsız kaldığı için öldürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bilecik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü - Son Dakika
