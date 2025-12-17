Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Bilecik'te Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde dün gece yerde hareketsiz vaziyette yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, şahsın karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin Fırat Yakut (18) olduğu tespit edildi. Şüpheli genç olayda kullandığı değerlendirilen kesici aletle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

OLAYDAN 15 GÜN ÖNCE BİR ÇOCUĞU BIÇAKLAMIŞ

Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesine sevk edildi. Edinilen bilgilere göre; şahsın 2 Aralık'ta İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkiinde 18 yaşından küçük H.K.A'yı "yan bakma" sebebiyle bıçakladığı ortaya çıktı.

"AİLEVİ SORUNLARIMA KAYITSIZ KALDI" SAVUNMASI

Öte yandan Fırat Yakut'un ilk ifadesinde olay öncesi birlikte Kent Ormanı'nda oturdukları arkadaşı olan ve öldürdüğü M.E.H.'ye ailevi sorunlarını anlattığı ve şahsın bu duruma kayıtsız kaldığı için öldürdüğünü söyledi.