15 Temmuz Dart Turnuvası'nda dereceye giren sporcular belli oldu

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen dart turnuvasının sonuçları belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-19 Temmuz tarihlerinde Yenimahalle Dart Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 56 sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler



1. Oğuzhan Kaya



2. Mehmet Ali Çevik



3. Emir Yağmur

Kadınlar

1. Beyza Dilan Cengiz



2. Sudenaz Aydın



3. Beyza Durmaz

Genç erkekler

1. Sırrıhan Çalışır



2. Rasim Çakır



3. Emir Yağmur

Genç kızlar

1. Sudenaz Aydın



2. Beyza Dilan Cengiz



3. Rümeysa Uzun

Yıldız erkekler

1. Efe Kaçar

2. Taha Aydın

3. Emirhan Kılıç

Yıldız kızlar

1. Haticegül Çiçek



2. Zeynep Çomak



3. Sinem Demir Yıldız