Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.Van Valiliği tarafından düzenlenen programda Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar Türk bayraklarıyla Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı konuşmasının meydana kurulan dev ekrandan izlendiği program, ilahi ve müzik dinletileriyle geç saatlere kadar sürdü.Programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit düştüğünü anımsattı.15 Temmuz'da yaşananları asla unutmayacaklarını ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:"Hain terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz'da devletimizin birliğini, bağımsızlığını ve milli iradeyi yok etmek için ordumuzun içine sızdırdığı o hainlerle bu ülkenin tankını, uçağını silahını, bu millete karşı kullandı. Kurtuluş Savaşı nasıl birçok ulusa ilham kaynağı olduysa 15 Temmuz günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk milletinin bir bütün olarak gösterdiği tepki de birçok ulusa ilham kaynağı olacak. O gün meydanları boş bırakmayan ve her 15 Temmuz gecesi sokakları dolduran Van halkına teşekkür ediyorum."Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.HakkariHakkari'de Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>İl Müdürlüğü binası önünde toplanan protokol üyeleri ile vatandaşlar, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, Valilik binasına kadar yürüdü.Yürüyüşe katılan Vali İdris Akbıyık ile protokol üyeleri, daha sonra Anadolu Ajansının (AA), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir konuşma yapan Akbıyık, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bütünlüğüne karşı hain ve kalleşçe bir darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı.Terörle mücadele kapsamında çok büyük mücadelelerin verildiğini ve büyük başarıların elde edildiğini belirten Akbıyık, şunları söyledi:"Devlet ve millet olarak varlığımıza yönelen tehditler ve saldırılar karşısında bu mücadelelere mecbur kalıyoruz. Asla başaramayacakları gün gibi aşikar olduğu halde terör örgütlerinin ısrarla üzerimize saldırmasının gerisindeki amaçları tabi ki biliyoruz. İşte 15 Temmuz, Türkiye'yi bölme ve iç savaş çıkarma hevesindeki dış güçlerin ve işbirlikçilerinin millet duvarına çarptığı tarihtir. Çünkü 15 Temmuz her ne kadar cemaat çatısı altına sığınan terör örgütü kalkışması gibi görünse de arkasındaki güçleri çok iyi biliyoruz."Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Engin Kardeş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.BitlisBitlis'te, Gök Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, 300 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve meşalelerle Ulu Cami Meydanı'na kadar yürüdü.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.Vali Oktay Çağatay, yaptığı açıklamada, üç yıl önce asker üniforması giymiş teröristlerin tarihteki en kalleş kalkışmayı gerçekleştirdiğini belirtti.Milletin parasıyla alınan silahların namlusunun millete doğrultulduğunu vurgulayan Çağatay, "Millet ırzını, namusunu, çoluğunu, çocuğunu korusun diye bunlara silahlar almıştı. Bunlar bu üniformalarla silahları ellerine alıp, bu millete çevirmişlerdi. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Bu millet istiklalinin, istikbalinin, özgürlüğünün, demokrasinin ve liderinin yolundan ayrılmıyordu. Liderin çağrısıyla yüzbinlerce insan sokaklara ve meydanlara döküldü. Gövdesini tankların, bombaların ve mermilere siper etti. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da fitneye yer vermeden ülkenin birliği ve beraberliğini korumaları gerektiğini aktardı.İlahilerin seslendirilmesinin ardından şiir ve kompozisyonların okunduğu programda, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Başsavcı Murat Dilsiz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.MuşMuş'ta Hükümet Konağı önünde toplanan çok sayıda kişi, Muş Valiliği Mehteran Takımı eşliğinde Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.Alana kurulan dev ekrandan darbe ile ilgili sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda, camilerden sela okundu.Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, şunları söyledi:"15 Temmuz'da, bu millete bu vatana ihanet edilmiştir ve bu ihanet belki bin yıllık tarihimizdeki belki en büyük ihanetlerden birdir. Bu millet yedisinden yetmişine ellerinde Türk bayrağıyla, Allah-u Ekber diyerek vatanına sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Her yerde olduğu gibi Muş'ta da ayni tepkiyi aziz milletimiz gösterdi."Belediye Başkanı Feyat Asya da "Bir grup hain bu ülkenin onurlu halkına kurşun sıktı. Bu aziz milletin göğsünü tanklara, toplara siper edeceğini hesaba katmamıştılar. Bu topraklarda yaşayanlar olarak o gece el ele, gönül gönüle verdik ve hep beraber bir tarih yazdık." dedi.