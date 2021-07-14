15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Bu millet her zaman zaman kendisine yönelen tehditleri etkisiz kılmayı bilmiştir." dedi.

Erin, Valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz'un milletimizin hürriyet ve bağımsızlığı uğruna ortaya koyduğu eşsiz bir mücadele olduğunu söyledi.

Milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu cesaret ve kahramanlıktan bahseden Erin, " Çanakkale'yi geçmek suretiyle Türkiye'yi teslim almak isteyen bir zihniyet vardı. 15 Temmuz da aynı zihniyetin Türkiye'yi esir ederek, bir daha ayağa kalkamayacak hale getirerek paramparça etmeye, emperyalizme yem etmeye, öteden beri kursaklarında kalan hain emellerini gerçekleştirmeye yönelik bir girişim idi. Bunun, milletimizin hep birlikte ortaya koyduğu destansı mücadele ile engellenmiş olmasının sevincini yaşıyoruz. Bir taraftan da ağır ve teknolojik silahlara rağmen, elinde silahı olmadan imanı ve güçlü iradesi ile karşı koyup, şehit olarak ebediyete ulaşan 251 şehidimizi ve çok sayıda gazimiz var. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışan FETÖ terör örgütü ve PKK gibi işbirlikçilerinin niyetlerinin net olarak ortaya konmuş olduğunu kaydeden Vali Erin, "Bu millet her zaman zaman kendisine yönelen tehditleri etkisiz kılmayı bilmiştir." ifadelerin kullandı.

Erin, tüm Şanlıurfalıları, 15 Temmuz akşamı Haleplibahçe'deki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki anma etkinliğe katılmaya davet etti.