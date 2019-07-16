Son Dakika Haberleri: "15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller verildi
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"15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller verildi

3 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde kentte bulunan futbol takımları arasında "15 Temmuz Futbol Turnuvası" düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde kentte bulunan futbol takımları arasında "15 Temmuz Futbol Turnuvası" düzenledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi'nin destekleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri gerçekleşen turnuvaya takımlar büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan "15 Temmuz Futbol Turnuvası"na 10 takımdan 160 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvada takımlar kıyasıya mücadele verdi. Özellikle futbol okullarının ilgi gösterdiği turnuvada; genç sporcular büyük özveri gösterdi.

Turnuvada dereceye giren takımlara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ve TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
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