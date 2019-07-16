"15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller verildi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde kentte bulunan futbol takımları arasında "15 Temmuz Futbol Turnuvası" düzenledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
'15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde kentte bulunan futbol takımları arasında "15 Temmuz Futbol
Turnuvası" düzenledi. Türkiye Futbol Federasyonu
Gaziantep İl Temsilciliği, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi'nin destekleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri gerçekleşen turnuvaya takımlar büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan "15 Temmuz Futbol Turnuvası"na 10 takımdan 160 sporcu katıldı.
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Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvada takımlar kıyasıya mücadele verdi. Özellikle futbol okullarının ilgi gösterdiği turnuvada; genç sporcular büyük özveri gösterdi.
Turnuvada dereceye giren takımlara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu
ve TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - GAZİANTEP
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