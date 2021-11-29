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15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika

15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

29.11.2021 17:43

?15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleştiİSTANBUL,(DHA) - Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliği kapsamında '15 Temmuz Kahramanlarına Mektup' yarışması düzenlendi.

?15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

İSTANBUL,(DHA) - Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliği kapsamında '15 Temmuz Kahramanlarına Mektup' yarışması düzenlendi. 'Okumaya Değer Projesi' kapsamında öğrenciler 15 Temmuz'un kahramanlarına mektup yazdı. Bugün yapılan ödül töreniyle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği yarışmada öğrenciler, 15 Temmuz kahramanlarına mektup yazdı. 15 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yarışmaya ortaokul kategorisinde 315, lise kategorisinde ise 370 mektup geldi. İlçelerin birinci olan mektupları önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ön elemeden geçti. Daha sonra eserler üst jüri üyeleri Sadık Yalsızuçanlar, Fatma Gülşen Koçak, Nurullah Genç ve Emel Nermin Temel tarafından değerlendirildi. Ödül töreni ise bugün saat 14.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Tören öncesinde 15 Temmuz Sergisi de ziyaret edildi. Ayrıca törende 15 Temmuz ve kahramanlık temalı eserlerden oluşan bir dinleti de yapıldı. Programa 15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Aslantürk, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendirildiği yarışmada ilk üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmaya Başakşehir'den katılan lise öğrencisi Cansu Yıldız ile Esenyurt'tan katılan ortaokul öğrencisi İrem Berra Karayız birinci oldu.

'GENÇLERİ TEBRİK EDİYORUM'

Konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Bu anlamlı program vesilesiyle bir milletin yeniden dirilişi olan 15 Temmuz günü aziz milletimiz için ölümü ölümle korkutan, özgürlüğüne kast edildiğinde göğsünü kalkan ederek iman dolu yüreklerle şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür temenni ediyorum' dedi.

15 Temmuz gecesi ezanına, devletine, geleceğine sahip çıkan millete tekrar şükranlarını sunduğunu belirten Keskin, 'Yarışmada dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor, mektuplarıyla kahramanlarımızı unutmayan ve unutturmayacak olan çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum' şeklinde konuştu.

'GENÇLER, HER ZAMAN DİKKATLİ OLUN'

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin görmüş olduğu ilk ihanet girişimi olmadığını vurgulayan Başkan Keskin, "Fakat amaçları ve uygulanması itibariyle en sinsi, en alçak ve en büyük ihanet girişimidir. Takviye yaparak saklanan, seneler boyu 'hizmet.' diyerek devletin içinde örgütlenen, milletimizin malını, mülkünü, evlatlarını gasp eden bu terör örgütü tarihimizin en alçak terör saldırısını gerçekleştirmiştir. Devletimizi 40 yıl boyunca bir ahtapot gibi saran bu yapı kendini ilk kez 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesinde göstermiştir.15 Temmuz ise bu ihanetlerin doruk noktasıdır. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için meydanlara inen, yolları kapatan, darbecileri adeta kovalamak suretiyle ölüme yürüyen kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha tüm dünya tarafından açıkça görülmüştür? açıklamasını yaptı ve gençlere her zaman dikkatli olmalarını, kimsenin tuzağına düşmemeye dikkat etmesi gerektiklerini söyledi.

Ortaokulların birincisi İrem Berra Karayız ise 'Açıkçası mektubumu, birçok duyguyu bir arada hissederek yazdım. Acıyı, sevinci, mutluluğu ve hüznü bir arada hissettim. Birinci olduğum için ise çok mutlu ve gururluyum' diye konuştu.

15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti
15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti

Sultanbeyli Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Kahramanlarına Mektup? yarışmasının ödül töreni gerçekleşti - Son Dakika


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