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15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar yarışması - Son Dakika

15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar yarışması

13.07.2021 00:57
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar ' yarışmasının lansman toplantısı düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar ' yarışmasının lansman toplantısı düzenlendi.

Yarışmayla, dijital çağın insanlara unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak milli ve manevi değerleri gençlere kazandırmak, milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek kavramlarının nasıl kazanılacağını vurgulamak, kadim değerleri hatırlatmak ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurulması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra darbelerin milli iradeye olan baskısını ve halkın haklı direnişini göstermek, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırması planlanıyor.

Yarışma takvimi

Proje 15 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Yarışmaya katılanların eserlerini, okul müdürlüklerine en geç Eylül ayının 1'inde teslim etmesi gerekiyor. Yarışmaya başvuru alan okul müdürlükleri tarafından, başvuru yapılan mektupların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Eylül ayının 2'sinde takdim edilmesi bekleniyor. İlçe milli eğitim müdürlüğü 1. eseri belirlemesi ve belirlediği eserin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Eylül ayının 6'sında göndermesi gerekiyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ön ve son seçici kurul değerlendirmesi ile dereceye giren eserler, Eylül ayının 13'ünde ilan edilmesi bekleniyor.

"Mektuplaşma geleneğimizi yeniden hatırlatmak istiyoruz "

Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, "Hafıza 15 Temmuz müzesinde tanıtımı gerçekleştirilen yarışmamızın özel bir amacı var. Pandemi dönemiyle daha fazla yoğunlaşarak insan hayatına giren dijitalleşme nedeniyle mektuplaşma geleneğimizi gençlerimize yeniden hatırlatma gayesi güdüyoruz. Bu etkinliği gerçekleştirirken, milli birlik ve beraberliğimizin toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmeyi bir görev olarak görüyoruz. Gençlerle mektup konumuzun 15 Temmuz olmasının ayrı bir önemi var. Gençlerimiz darbe gibi kirli emellerle yüzleşirken, demokrasinin kazanımlarını özümseyecek ve 15 Temmuzdaki destanı bir kez daha hafızalarında diri tutmayı başaracaklardır" diye konuştu. - İSTANBUL

Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz, İstanbul, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar yarışması - Son Dakika


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