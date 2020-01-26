15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dehşete düşüren olay - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dehşete düşüren olay - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dehşete düşüren olay

6 saat önce

İstanbul Fatih'te otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dehşete düşüren olay, System.String[]

İstanbul Fatih'te otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.


Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih'ten bir kadını otomobili ile kaçırarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarından denize atlayarak intihar etti.


Araçta kadın cesedi bulundu


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptığı incelemede araç içerisinde kalbinden bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu belirlendi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi, deniz polisi tarafından Üsküdar sahile çıkartıldı. Savcının incelemelerinin ardından Keleş'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı


Kadının ölü bulunduğu otomobil Asayiş Şube Otoparkında incelendi


Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri aracı çekiciye koyarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Polis ekipleri kapalı otoparka çekilen araçta ve kadının cesedi üzerinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. İncelemelerin ardından Alça'nın da cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Mehmet Keleş, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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