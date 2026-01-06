15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi

15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi
06.01.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Bakanı Göktaş, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yasak getirecek yasa teklifini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz" dedi.

Yasal düzenleme ile "sosyal medya platformlarına sorumluluk yüklemeyi hedeflediklerini" belirten Göktaş, "Çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Ajanslara yansıyan açıklamasında Bakan, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Çocukların sosyal medyaya erişimlerinin kısıtlanması, Avustralya'nın kasım ayında 16 yaş altına dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getirmesiyle gündeme gelmişti.

Küçük yaştakilere sosyal medya ve cep telefonu yasağı İngiltere'de de yoğun bir şekilde tartışılıyor.

'Çocuklar suça sürükleniyor'

Bakan Göktaş, bir yılı aşkın bir süredir uzmanlar ve akademisyenlerin yanı sıra ailelerle ve çocuklarla bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, çocukların korunmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız" dedi.

"Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz" diyen Göktaş, bu düzenlemenin "çocuk koruma kalkanının parçası" olarak görülebileceğini söyledi.

Bakan, çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere "Çocuklar Güvende" web sitesini ve mobil uygulamasını geçen ay kullanıma açtıklarını belirtti.

Avusturalya'da yasak başladı

Sosyal medya platformlarının çocukların kullanılmasına kapatılması dünya genelinde tartışılan bir konu.

Avustralya parlamentosu Kasım ayında 16 yaş altındaki çocuklara dünyanın en kapsamlı sosyal medya yasağını getirdi.

Yeni uygulama kapsamında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve canlı yayın platformları Kick ve Twitch 16 yaş altı hesapları kapatmak zorunda.

Yasaya göre sosyal medya platformlarından, "yaş doğrulama için makul adımlar atması" isteniyor. Bu adımları atmayan ve sistemli ihlallerde bulunan şirketlere 32 milyon dolara yakın ceza verilebilecek.

Yasak kararının üzerine, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, 16 yaş altı kullanıcılara ait hesapları kapatmaya başladı.

Onaltı yaşından küçük çocuklar hesap açmayı gerektirmeyen YouTube gibi platformlardaki çoğu içeriği izlemeye devam edebilecek.

Dünyada tartışılıyor

İngiltere'deki medya denetleme kurumu Ofcom da sosyal medya şirketlerine, çocukların internette yetişkin taklidi yapması sorunu konusunda adım atmazlarsa, cezalandırılacakları uyarısı yaptı.

Ofcom'un yaptığı ankete göre, 8-17 yaş arasındakilerin % 22'si sosyal medyada yanlış beyanda bulunup 18 yaşın üzerinde olduklarını söylüyor.

İngiltere'deki Çevrimiçi Güvenlik Yasası, sosyal medya platformlarının 2025 ortasına dek yaş doğrulama sistemlerini güçlendirmesini zorunlu kılıyor. Yasa, şirketlerin küresel gelirlerinin %10'u düzeyinde cezalandırılabilmesini öngörüyor.

İngiltere Teknolojiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Peter Kyle BBC'ye yaptığı açıklamada, 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağının "seçeneklerden biri olduğunu" söyledi.

Haziran 2023'te Fransa'da sosyal medya platformlarının kullanıcıların yaşlarını kontrol etmesi ve 15 yaş altı için ebeveyn izni alınması zorunluluğunu getirdi.

Yasa uyarınca, bu kurallara uymayan şirketlere küresel cirolarının %1'ine kadar ceza verilmesi öngörülüyor. Ancak bir yıldan uzun süredir Avrupa Birliği Komisyonu, yasanın AB hukukuna uygun olup olmadığını inceliyor.

Norveç'te sosyal medyaya erişim için minimum 13 yaş şartı var. Ancak bir araştırmaya göre dokuz yaşındakilerin yarısından fazlası, 12 yaşındakilerin de büyük bir çoğunluğu sosyal medyada.

Mevcut kuralların işe yaramaması üzerine Norveç hükümeti asgari yaşı 15'e çıkartmaya ve etkin bir uygulama yöntemi bulmaya çalışıyor.

İspanya'da da hükümet 16 yaş altına sosyal medya yasağı öngören bir tasarıyı gündeme getirdi. Ancak yaş doğrulamanın nasıl yapılacağı belirsiz ve ne zaman oylanacağına yönelik bir tarih belirlenmedi.

Kaynak: BBC

Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Medya, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
İzmir’de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz İzmir'de kız öğrenciler ayakta: Kampüste tacizci istemiyoruz!
Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu Okan Buruk’tan final maçı yorumu Fenerbahçe mi yoksa Samsunspor mu? Okan Buruk'tan final maçı yorumu
Fatih Tekke’den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar Fatih Tekke'den transfer isyanı: 10 milyon euro istiyorlar
Trump’ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri yanıtladı: Tek gecede ele geçirilme riski var mı?
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:49
Elazığ’da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:35:23. #7.11#
SON DAKİKA: 15 Yaş Altı Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.