15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Filistin ziyareti sonrası bugün İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid'le görüştü.

ZİYARET, HOLOKOST MÜZESİ GEZİSİYLE BAŞLADI

Çavuşoğlu'nun ziyareti sabah saatlerinde ilk olarak Yad Vashem Holokost Müzesi gezisiyle başladı. Bakan Çavuşoğlu Holokost kurbanlarına çelenk bıraktı. Müze Holokost kurbanlarının merkez anıtı olarak biliniyor.

Çavuşoğlu, ortak basın toplantısındaki açıklamasında ikili ticaret ilişkisine dikkat çekerek, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli artmaya devam etmiştir. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları aşmıştır. İlk çeyreğin rakamları da ümit vaat edici" dedi.

Çavuşoğlu, "Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması" mesajını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı ise, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz" dedi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİLER

İki bakan ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Farklı mekanizmaların toplantılarını tekrar oluşturmaya, sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri tekrar başlatmaya hemfikir olduk. Şirketlerin farklı destinasyonlara uçuşların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız.

Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli artmaya devam etmiştir. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları aşmıştır. İlk çeyreğin rakamları da ümit vaat edici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artırmaya kararlayız.

Siyasi diyalog ve teknik temaslar da bu rakamları daha da artıracak diye düşünüyoruz. Geçen sene İstanbul bir şehir olarak ve Türkiye bir ülke olarak İsrailli turistlerin varış ülkeleri arasında bir numaralı şehir ve ülke olmuştur. Bizler de daha fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini ümit ediyoruz. Benim memleketim Antalya'ya da geliyorlar ama Karadeniz'deki şehirleri, diğer şehirleri de ziyaret etmek isterler.

Bizler aynı zamanda Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması. Kudüs'le ilgili hassasiyetimizi, Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetimizi paylaştım."

15 yıl İsrail'e düzenlenen ilk ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu "İsrail'le pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" derken Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştığını da ifade etti.

BASIN TOPLANTISINA KEBAP DİYALOĞU DAMGA VURDU

Açıklamasının sonunda İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu'na Lapid'in verdiği "Döner kebap olacaksa geliyorum" cevabı salondaki herkesin gülüşmesine neden oldu. Çavuşoğlu da mevkidaşının cevabı nedeniyle gülümseyerek, kebap talebini kabul etti.