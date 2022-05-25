15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı

25.05.2022 12:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması. Kudüs'le ilgili hassasiyetimizi, Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetimizi paylaştım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Filistin ziyareti sonrası bugün İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid'le görüştü.

ZİYARET, HOLOKOST MÜZESİ GEZİSİYLE BAŞLADI

Çavuşoğlu'nun ziyareti sabah saatlerinde ilk olarak Yad Vashem Holokost Müzesi gezisiyle başladı. Bakan Çavuşoğlu Holokost kurbanlarına çelenk bıraktı. Müze Holokost kurbanlarının merkez anıtı olarak biliniyor.

Çavuşoğlu, ortak basın toplantısındaki açıklamasında ikili ticaret ilişkisine dikkat çekerek, "Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli artmaya devam etmiştir. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları aşmıştır. İlk çeyreğin rakamları da ümit vaat edici" dedi.

Çavuşoğlu, "Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması" mesajını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı ise, "Türk Dışişleri Bakanı'nın 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerimizde de gelişme bekliyoruz" dedi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİLER

İki bakan ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Farklı mekanizmaların toplantılarını tekrar oluşturmaya, sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri tekrar başlatmaya hemfikir olduk. Şirketlerin farklı destinasyonlara uçuşların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız.

Yaşadığımız zorluklara rağmen ticaret hacmimiz sürekli artmaya devam etmiştir. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları aşmıştır. İlk çeyreğin rakamları da ümit vaat edici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artırmaya kararlayız.

Siyasi diyalog ve teknik temaslar da bu rakamları daha da artıracak diye düşünüyoruz. Geçen sene İstanbul bir şehir olarak ve Türkiye bir ülke olarak İsrailli turistlerin varış ülkeleri arasında bir numaralı şehir ve ülke olmuştur. Bizler de daha fazla turistin farklı şehirlerimize gelmesini ümit ediyoruz. Benim memleketim Antalya'ya da geliyorlar ama Karadeniz'deki şehirleri, diğer şehirleri de ziyaret etmek isterler.

Bizler aynı zamanda Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Onlarla kapsamlı bir şekilde İsrail-Filistin meselesini görüştük. İki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Bizim görmek istediğimiz şey kalıcı barışın Ortadoğu'da sağlanması. Kudüs'le ilgili hassasiyetimizi, Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetimizi paylaştım."

15 yıl İsrail'e düzenlenen ilk ziyarette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu "İsrail'le pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" derken Kudüs ile ilgili olarak hassasiyetleri paylaştığını da ifade etti.

BASIN TOPLANTISINA KEBAP DİYALOĞU DAMGA VURDU

Açıklamasının sonunda İsrailli mevkidaşını Türkiye'ye davet eden Çavuşoğlu'na Lapid'in verdiği "Döner kebap olacaksa geliyorum" cevabı salondaki herkesin gülüşmesine neden oldu. Çavuşoğlu da mevkidaşının cevabı nedeniyle gülümseyerek, kebap talebini kabul etti.

YORUMLAR
500
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Çavuşoğlu ile ortak basın açıklamasında konuştu: (1) İsrail Dışişleri Bakanı: 'Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini... İsrail Dışişleri Bakanı: 'Sayın Bakan'la (Mevlüt Çavuşoğlu) görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak (Türkiye-İsrail) ekonomik komisyon girişimini...

Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Doğu, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
12:03 Son Dakika: Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! İşte mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu'nun verdiği mesaj
11:53 Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
11:41 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır
11:40 Uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 12:59:09. #1.13#
SON DAKİKA: 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement