158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı
20.01.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1868 yılına ait bir gazoz kapağını popüler e-ticaret sitelerinden birinde satışa çıkaran vatandaşın talep ettiği ücret tartışma konusu oldu. Kapağı gezi sırasında bulduğunu ve çok değerli olduğunu iddia eden şahıs 150 bin TL'den satışa çıkardı.

1868 yılına ait bir gazoz kapağını popüler e-ticaret platformlarından birinde satışa çıkaran bir vatandaş, talep ettiği yüksek bedelle dikkat çekti. Üzerinde tarih bilgisi açıkça yer alan gazoz kapağı, 150 bin TL'lik satış fiyatıyla kısa sürede gündem olurken, ilan hem koleksiyon meraklılarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Satış ilanında yer alan bilgilere göre gazoz kapağı, bir gezi sırasında bulundu. 158 yıllık geçmişe sahip olduğu anlaşılan ürünün, nadirliği ve üzerinde yıl bilgisinin bulunması nedeniyle yüksek bir koleksiyon değerine sahip olduğu vurgulandı. İlan sahibi, bu tür tarihi objelerin günümüzde çok az sayıda kaldığını ve benzerlerinin piyasada nadiren görüldüğünü belirtti.

İSTENEN RAKAM TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından görüntülenen ilan, sosyal medyada da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar istenen fiyatı abartılı bulurken, bazıları ise 19. yüzyıla ait, üzerinde tarih bilgisi bulunan objelerin koleksiyon piyasasında ciddi bedellerle alıcı bulabildiğine dikkat çekti.

158 yıllık gazoz kapağını satılığa çıkardı, talep ettiği rakam tartışma yarattı

Teknoloji, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak 158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    gerek kapak üzerindeki dijital baskıdan gerekse boyanın kalıcılıgından dolayı en fazla 30-40 yıllık bir kapaktır.Türk Kızılayının kuruluşu 1868 nerdeyse tüm ürünlerinden bu tarihi baskı olarak kullanır.şu an kullanılan kapaklarında bir tarafı eskitilip 150 yıllık bu denilebilir.tamamen keriz avına çıkılmış.üstelik o tarihlerde gazoz kapakları bu şekilde değil şişenin ağzını tamamen kapayacak tıpa ya da mantarlardı. 19 0 Yanıtla
    Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    ayrıca o devirde arap alfabesi kullanılıyordu :)) henüz harf inkılabı yapılmamıştı:) bulan kişi ya çok cahil ya da ironik şekilde keriz avına çıkmış 0 0
  • Apple User Apple User:
    harf devrimini teğet geçmiş 15 0 Yanıtla
  • Bir rüya null Bir rüya null:
    hahayyy hicde o degerde degil... öncelikle bi kac zmn zmn snr pasdan yok olcak... temiz olaydi belki boş beleş insanlari kandirabilirdin dayi 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi
Louvre’da 88 milyon Euro’luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı Louvre'da 88 milyon Euro'luk vurgunun ilk görüntüleri ortaya çıktı

16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:50
Sadettin Saran’ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:28:10. #7.11#
SON DAKİKA: 158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.