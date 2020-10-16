16 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika

16 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

16.10.2020 09:29
16 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu.

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzon spor forması da giyen Senegalli futbolcu, " Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Burada yaşamayı çok seviyorum. Türkiye çok harika ve tutkulu bir ülke. Bunu Senegal'e gittiğimde oradaki insanlara da söylüyorum. Şu an Senegal'den çok Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden kalbimin bir tarafı Türk, bir tarafı Senegalli diyebilirim. Bütün Türk halkına da teşekkür ediyorum" dedi.

"Rekabet ve mücadele etmek için geldim""Harika bir taraftarı olduğunu biliyorum""Hocamız isterse kaleci olarak bile oynayabilirim""Başkanımız spor konusunda çok tecrübeli"  "Avrupa kupalarını hedefliyoruz" "Takımda rekabet eden değil birbirini tamamlayan isimler var" FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçının çalışmaları devam edecek.13.30 Yeni transfer Dimitris Pelkas basın toplantısında konuşacak.

BEŞİKTAŞ11.30-17.00 Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.14.00 Siyah-beyazlılarda; Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar için basın toplantısı düzenlenecek. Başkan Ahmet Nur Çebi de toplantıda hazır bulunacak.

GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

SPOR BAKANLIĞIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kastamonu'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

BASKETBOLEuroleague20.45 Fenerbahçe Beko - FC Bayern Münih

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi

13.00 Beşiktaş - VakıfBank


Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye, Galatasaray, DHA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 16 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Geçen hafta cezaevindeydi! Protestolar sonrası Sadır Caparov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı oldu Aliyev, Ermenistan'a karşı verdikleri mücadeleyi "Kurtuluş Savaşı" olarak adlandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Çaldığı 140 ekran televizyonu kucaklayıp götürdü, rahatlığıyla şaşırtan hırsızı kameralar yakalattı Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim
Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli         
09:25
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu         
08:30
Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı         
07:43
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 09:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei