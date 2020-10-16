16 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Badou Ndiaye, DHA'ya konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzon spor forması da giyen Senegalli futbolcu, " Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Burada yaşamayı çok seviyorum. Türkiye çok harika ve tutkulu bir ülke. Bunu Senegal'e gittiğimde oradaki insanlara da söylüyorum. Şu an Senegal'den çok Türkiye'de yaşıyorum. O yüzden kalbimin bir tarafı Türk, bir tarafı Senegalli diyebilirim. Bütün Türk halkına da teşekkür ediyorum" dedi.

"Rekabet ve mücadele etmek için geldim""Harika bir taraftarı olduğunu biliyorum""Hocamız isterse kaleci olarak bile oynayabilirim""Başkanımız spor konusunda çok tecrübeli" " Avrupa kupalarını hedefliyoruz" "Takımda rekabet eden değil birbirini tamamlayan isimler var" FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçının çalışmaları devam edecek.13.30 Yeni transfer Dimitris Pelkas basın toplantısında konuşacak.

BEŞİKTAŞ11.30-17.00 Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.14.00 Siyah-beyazlılarda; Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar için basın toplantısı düzenlenecek. Başkan Ahmet Nur Çebi de toplantıda hazır bulunacak.

GALATASARAY17.00 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

SPOR BAKANLIĞIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kastamonu'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

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