16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı

07.05.2022 19:42
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö (16) idaresindeki 41 NK 057 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, H.A idaresindeki 41 AIR 684 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çapmanın etkisiyle Fiat marka hafifi ticari araç devrildi, içerisinde bulunan E.Ü. ve S.F.S. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı

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Kocaeli, Tragger, Gölcük, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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