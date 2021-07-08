17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı için kitap yazdı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Nurgül Karamert, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 6 yaşındaki kızı Gözde Karamert'in kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarına ilişkin "Sesimi duyan var mı?" adlı kitap yazdı.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen kitap tanıtım ve imza törenine, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karamert, depremde kaybolan kızını her yerde aradığını belirterek, "Yaşanan depremden sonra dönemin Gölcük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Cebeci ile tam 20 yıl aradık. Halen daha ne ölüsünü neden kendisini bulamadık. Bu benim için büyük bir acıdır. Bu feryadımla kızım Gözde için kitap yazdım. Yazdığım bu kitap için bugün burada tanıtım ve imza töreni düzenledim. Bana bu kitabı hazırlamamda en büyük destek veren Emine Cebeci'ye ve herkese teşekkür ederim. Kaybolan kızımı aramaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Karamert, daha sonra katılımcılara kitabını imzaladı.