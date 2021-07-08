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17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku - Son Dakika

17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku

08.07.2021 12:04

17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku Küçükçekmece'de eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı Özbekistanlı kadının pasaportuna hastane tarafından el koyuldu Küçükçekmece'de, çalıştığı iş yerinde eşi tarafından 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özbekistan...

17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku

Küçükçekmece'de eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Özbekistanlı kadının pasaportuna hastane tarafından el koyuldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, çalıştığı iş yerinde eşi tarafından 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özbekistan uyruklu kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Eşinin dehşeti ile hayatının şokunu yaşayan kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin fatura karşılığında pasaportuna el koyması ve kendisine çıkarılan masrafla sarsıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Küçükçekmece Yenimahalle Düz sokakta bulunan bir emlakçı içinde yaşandı. Eşi Furkat Süyarovile birlikte Türkiye'ye gelen Dilsuz Berdievakendisini emlakçıda çalışırken gören eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte Berdieva'nın patronu olaya müdahale etmeye çalıştı. Ancak Berdieva'nın eşi Süyarov daha çok sinirlenerek masanın üstünden aldığı bıçakla eşine saldırdı. Berdieva sırtından kollarından ve göğsünden 17 kez bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı.

35 yaşındaki Berdieva'nın patronu polise ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Berdieva'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ağır yaralı kadını acil hasta olarak Aydın Üniversitesi Medical Park Hastanesi'ne kaldırdı. Acil girişi yapılarak ameliyat edilen kadın, 6 gün de yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün taburcu edildi. Berdieva'nın eşi ise olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırı günü yaşadığı dehşeti anlatan Dilsuz Berdieva, "Sabah ben işyerine geldim patron benden 5 dakika önce gelmişti. Patron kahvaltı yapmak için bir şeyler getirmiş. Onları hazırladım masada. Peynir kesmek için de bıçak vardı masada. İçerideydim ben sokaktan kocam geçti beni görünce içeriye girdi. Bana "ne yapıyorsun burada?" dedi. Çalışıyorum dedim. Hattım olmadığı için haberleşemedik. Havaalanında ayrılmıştık biz. "Niye söylemedin bana?" dedi. Masanın üstünden telefonumu aldı kurcalamaya başladı. Sonra bana bağırmaya başladı. Bağırınca patron dışarıdaydı içeriye girdi ne oluyor diye "kim bu?" dedi. Ağabeyiyim dedi. Dedim niye yalan söylüyorsun. Kocam dedim. Biraz bağırdı sonra patron sakin ol bağırma dedi" şeklinde anlattı.

"3-4 bıçağı yedim yere düştüm"

Tartışmanın daha da şiddetlendiğini söyleyen Berdieva, "Telefonumu ver dedim. Patron da dedi ki siz karı kocaysanız meseleniz varsa oturun konuşun dedi. Kocam dışarı çıkalım dedi çıkmayacağım burada konuşalım dedim. Sonra patron dışarı çıktı telefonumu ver dedim. Telefonumu cebine koydu. Vermeyeceğim dedi ver dedim sonra kalktı bana bağırmaya başladı. Patron içeri girdi tekrar kızın telefonunu ver dedi. Patron omuzuna dokundu sakinleştirmek için o sırada masanın üstünden bıçağı aldı. Önce patrona saldırdı. Bana saldıracağını hiç düşünmedim elinde bıçağı almaya çalıştım. Sırtıma bıçağı vurmaya başladı. 3-4 bıçağı yedim yere düştüm sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hastane fatura karşılığında pasaportuma el koydu"

Hastanede 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hastanenin kendisine 90 bin TL fatura çıkardığını savunan Berdieva, "İyi baktılar Allah razı olsun. Oradan çıkarken dediler ki bana gidecek yerin var mı? Kimsem olmadığı için patronun numarasını verdim oradan çıktım. Benim pasaportum hastanedeymiş onu almak için gittik. 90 bin TL ücret koydular önüme. Patron bu kız o parayı nasıl bulacak diye kızdıktan sonra ücreti 12 bin TL'ye düşürdüler. Pasaportumu vermediler. Bir kağıt imzalattılar bu parayı verdikten sonra pasaportu veririz dediler. 3 tane çocuğum var memleketteler" dedi.

17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku
17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku
17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku
17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku
17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku

Küçükçekmece, Özbekistan, Hastane, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadına özel hastane şoku - Son Dakika


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