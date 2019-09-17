Son Dakika Haberleri: 17 eylül salı dha spor gündemi
Son Dakika Spor Haber

17 eylül salı dha spor gündemi

1 saat önce

GALATASARAY MAÇINA DOĞRU11.30 Sarı kırmızılılar, Club Brugge maçı için Belçika'ya gidecek.

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GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.30 Sarı kırmızılılar, Club Brugge maçı için Belçika'ya gidecek.
14.30 Takımın kentte karşılanışı
19.00 Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19.30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

11.40 Belçika ekibi son çalışmasını yapacak.
15.00 Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ
11.30 Dün izin yapan siyah beyazlılar, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Getafe ile oynayacağı maç için İspanya'ya gidecek.

ZTK 3'ÜNCÜ ELEME TURU
14.00 Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Eleme Turu Kura Çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kupada 3. Eleme Turu'na; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım katılacak.

VOLEYBOL
21.30 A Milli Erkek Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Beyaz Rusya ile karşılaşacak.

GÜREŞ
16.30-20.30 Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda finale yükselen Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.
Ayrıca kadınlarda 50 kg'da Evin Demirhan, 53 kg'da Zeynep Yetgil, 55 kg'da Bediha Gün ve 72 kg'da Beste Altuğ mindere çıkacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)


Türkiye Futbol Federasyonu, Club Brugge, İspanya, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
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