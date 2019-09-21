Son Dakika Haberleri: 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi

1 saat önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi, System.String[]

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçta milli takımın, rakibini Abdullah Soğucak'ın iki, Selman Dilbek ve Bartuğ Elmaz'ın birer golüyle 4-0 mağlup ettiği belirtildi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 23 Eylül Pazartesi günü Ukrayna'yla karşılaşacak.

Makedonya, Letonya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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