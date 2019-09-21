17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı farklı yendi
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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:56 Kaynak: AA
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçta milli takımın, rakibini Abdullah Soğucak'ın iki, Selman Dilbek ve Bartuğ Elmaz'ın birer golüyle 4-0 mağlup ettiği belirtildi.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 23 Eylül Pazartesi günü Ukrayna'yla karşılaşacak.
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