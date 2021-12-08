Üye Girişi
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti - Son Dakika

18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti

08.12.2021 17:14

Denizli'de bir süredir psikolojik destek alan üniversite öğrencisi, doktorundan çıktıktan sonra okuduğu üniversitenin fakülte binasına giderek kendini 4. kattan aşağıya attı. Kanlar için kalan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde bir süredir psikolojik destek alan ve 2 ayda bir Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yapılan Mehmet Enes P. (18), destek tedavisinden çıktıktan 1 saat sonra okuduğu Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'ne gitti.

Doktordan çıkan 18 yaşındaki genç okuduğu üniversitede intihar etti

DÖRDÜNCÜ KATTAN AŞAĞIYA ATLADI

Burada 4. kata çıkan Mehmet Enes P., öğrencilerin gözü önünde kendini boşluğu bıraktı. Apar topar aşağıya inen öğrenciler, kanlar içinde kalan Mehmet Enes P'ye müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mehmet Enes P.'yi, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Enes P., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Doktordan çıkan 18 yaşındaki genç okuduğu üniversitede intihar etti

FAKÜLTEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarını gerçekleştirirken, bir süre fakülteye girişler yasaklandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşları döktü.

18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Pamukkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayserispor maçını bile beklemeyecek! Sergen Yalçın'ın görevi bırakması an meselesi 17:33 Kayserispor maçını bile beklemeyecek! Sergen Yalçın'ın görevi bırakması an meselesi
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş

Son Dakika Haberleri
17:35 Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi
17:27 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular
17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
17:14 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
17:14 Doğum sancısı tutan kadın, bebeğini Tesla'da dünyaya getirdi
17:01 Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı
17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu
16:42 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
16:38 2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi         
17:36
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular         
17:27
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Lise önünde çıkan tartışmada 3 öğrenci bıçaklandı Lise önünde çıkan tartışmada 3 öğrenci bıçaklandı         
16:00
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 17:43:25. #1.11#
SON DAKİKA: 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement