Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 Sanal Direktör
03:15 Maç Saati
04:30 A. Demirspor - Ç. Rizespor
05:00 Maç Saati
06:15 Dg Sivasspor - Gaziantep Fk
06:45 beIN Süper Lig
08:00 Trio
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
12:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe
12:30 Galatasaray - A. Alanyaspor
13:00 Maç Başlıyor
13:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK
13:30 G. Giresunspor - İH Konyaspor
14:15 Devre Arası
14:30 DG Sivasspor - Gaziantep FK
14:30 G. Giresunspor - İH Konyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
16:00 Galatasaray - A. Alanyaspor
16:45 Devre Arası
17:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
17:00 Galatasaray - A. Alanyaspor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş
19:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe
19:45 beIN Süper Lig
20:00 M. Başakşehir - Fenerbahçe
20:00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika