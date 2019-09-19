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19 Eylül Gaziler Günü

35 dakika önce

Hassa, Dörtyol ve Payas ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

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Hassa, Dörtyol ve Payas ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Hassa ilçesindeki program Hükumet Konağındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Hassa Temsilcisi Fatih Demir burada bir konuşma yaptı.


Etkinliğe, Kaymakam Yusuf Turan, Hassa Cumhuriyet Savcısı Osman Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Levent Özdoğan, Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem İlkbahar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hassa Temsilcisi Abdulkerim Polat, diğer kurum amirleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Dörtyol

Dörtyol ilçesindeki tören, İnönü Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Binbaşı Mehmet Birol yaptı.

Öğrencilerin şiir okumalarının ardından sona eren programa, Kaymakam Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dörtyol Temsilcisi İbrahim Keskin, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Payas

Payas'taki etkinliklerde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından, Kaymakam Polat Kara ve beraberindekiler Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerin gününü kutladı.


Program, Kaymakam Kara ev sahipliğinde, gaziler onuruna düzenlenen yemekle program sona erdi.

Törenlere Belediye Başkan Vekili Hayri Saraçoğlu, kurum amirleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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