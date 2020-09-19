19 Eylül Gaziler Günü Beypazarı'nda Kutlandı - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı ile Mareşal rütbesinin verilmesinin ve 19 Eylül Gaziler Gününü münasebetiyle tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi meydanında bulunan Atatürk anıtında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Karadede, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Ali Yalçınkaya, Gaziler ve bazı kurum amirleri katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okundu ardından Gazilerin, Gaziler Günü sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tebrik edilerek, yine sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, gaziler ve Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile sohbette bulunuldu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, kısa bir süre önce, Kıbrıs gazisi bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ve cenazeye bile katılamadıklarını kaydetti.

Yalçınkaya, "Nasip olursa, başımızda bulunan bu musibetten kurtulur kurtulmaz, yıllar sonra çarpıştığımız topraklara, Kıbrıs'a giderek oraları görmeye çalışacağız. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan sayın kaymakamımıza, sayın belediye başkanımıza, sayın cumhuriyet başsavcımıza, emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza ve kurum amirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.