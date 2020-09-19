19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ödemiş, Tire ve Urla'da tören düzenlendi - Son Dakika

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ödemiş, Tire ve Urla'da tören düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanındaki törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, yaptığı konuşmada Gaziler Günü olarak kutlanan 19 Eylül'ün Türk milleti için canını ortaya koymuş Mehmetçiklere vefa günü olduğunu söyledi.

Törene Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Tire

Tire'de kaymakam Fatih Çobanoğlu ile belediye başkan yardımcısı Sefa Yıldırım'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı seslendirildi.

Tire Şehit ve Gazileri Anma Yaşatma Derneği 2. Başkanı Feridun Özcan, gazilik onurunu ömür boyu taşıyacaklarını belirterek, "Ülkemiz için gerektiğinde yine seve seve görev yapmaya hazırız." diye konuştu.

Gaziler Günü programı Tire 4 Eylül Ortaokulu öğrencileri Cemal Eren Çiloğlan ve Özlem Yıldırım'ın okuduğu şiirlerle son buldu.

Urla

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Türkiye'nin dünden daha fazla tehdit altında olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki Türk halkı ve onun aziz ordusunun azim ve kararlılığı, her türlü zorluğu yenmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya muktedirdir." dedi.

Can, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Emekli Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Abdullah Ünay da Türk askerinin geçmişte olduğu gibi üstün mücadele ve inançla ülkesinin savunmaya devam ettiğini kaydetti.