19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği - Son Dakika

19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği

23.03.2021 13:43
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, ilçelerdeki mezarlıklarda baharla birlikte temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, ilçelerdeki mezarlıklarda baharla birlikte temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mezarlıklarda bakım onarım işleri ile birlikte tel çit çalışması da gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19 ilçe mezarlıklarında belli aralıklarla bakım çalışması yapıyor. Ekipler, mezarlıklarda kuruyan otlar, ağaçlardan düşen yapraklar ve mezarlık içerisindeki çöpleri temizliyor. Ayrıca bazı mezarlıkların çevresini tel çitle çeviriyor.

"Korkuteli mezarlıklarında çevre düzenlemesi"

Büyükşehir ekipleri, Korkuteli Uzunoluk Mezarlığı'nda ilkbahar öncesi temizlik çalışması yaptı. Alaaddin Mahallesi'nde bulunan Tavşantepe Mezarlığı'nda da yoğun bir çalışma gerçekleştiren ekipler, mezarlıktaki engebeli alanları düzleştirdi ve toprakta bulunan taşları temizledi. Mezarlıkta bulunan ağaçların budaması da yapıldı.

"Şehitlik alanı oluşturuldu"

Kumluca Şehir Mezarlığı'nda ise mezar alanları parsellenerek şehitlik için alan oluşturuldu. Şehitlikte park bahçeler ekiplerince çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, çimlendirme ve oturma alanları yapıldı. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde yapmaları amacıyla yürüyüş yollarının bakım ve düzenlemesi de yapıldı. Kumluca'da Beşikçi ve Çaltılık mezarlıklarının etrafı da tel çit ile çevrildi.

"Demre'de mezarlıklar temizleniyor"

Demre Hizmet Birimi ekipleri de ilçede bulunan mezarlıklarda ağaç budama ve mezarlık temizleme çalışmalarına devam ediyor. Mezarlık ekibi, Karabucak Mahallesi'nde bulunan Sura Mezarlığı'nın yıkılan istinat duvarını yeniden ördü. Ayrıca, Demre Belören Mahalle Mezarlığı'na vatandaşları defin sırasında kışın soğuktan, yağmurdan yazın ise sıcaktan korumak için kapalı alan yapıldı. Davazlar Köyiçi Mezarlığı'nın çevresi de tel çit ile çevrildi.

"Döşemealtı'nda 32 mezarlıkta bakım"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı ilçesinde de 32 mahalle mezarlığında bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Aşağıoba Mezarlığı'nda yola sarkan ağaçların budaması yapılırken, mezar alanlarını kapatan çalılar temizlendi.

"Manavgat'ta 240 mezarlıkta çalışma"

Manavgat'ta 23 kişilik mezarlık ekibi 240 mezarlıkta çalışma gerçekleştirdi. Mezarlıklarda yağış ve fırtına sonrası temizlik çalışması sürüyor. Mezarlıklarda otlar ve çalılarla kaplanan kabirlerin etrafı temizlenerek görünür hale getirildi.

"Kemer egeller mezarlığı çit ile çevrildi"

Kemer Mezarlık ekipleri de Ketenbelen Mezarlığı'nın temizliğini yaptı. Ayrıca Tekirova Mahallesi'ndeki Egeller Mezarlığı'nın çevresini tel örgü ile çevrildi. Öte yandan Gündoğmuş'un Karadere Mahalle Mezarlığı'nda çıkan yangın da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına aldı. - ANTALYA

19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği
19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 19 ilçede mezarlıklara bahar temizliği - Son Dakika


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