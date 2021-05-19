19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Atatürk anıtına çelenk sunumu

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da törenlerle kutlandı.

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, kurum müdürlerinin yanı sıra Milli sporcular ile antrenörleri katıldı.