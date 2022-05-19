19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 12:31

Çankırı, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çankırı, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çankırı'da Gençlik Yürüyüşü ile başlayan programda sporcular ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Kucaklama Taşı'ndan Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Buradaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sadık Ak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi, şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Spor Salonu'nda devam eden törende, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Halk oyunları gösterilerinin ardından programa katılanlar tarafından gökyüzüne Türk bayraklı balonlar bırakıldı.

Program, tören geçişinin ardından son buldu.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti.

Törende halk oyunları ile öğrenciler tarafından spor gösterileri sunuldu.

Çorum

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve sporcular, Yunus Emre Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından burada anıta çelenk sunuldu.

Kardeş Barış Meydanı'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları, jimnastik ve mehter takımı gösterileri sunuldu, spor faaliyetlerinde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ve İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Mehmet Emin Altan, törene katılanların bayramını kutladı.

Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları tören, mehter ve bando gösterilerinin ardından sona erdi.

Amasya

Amasya'daki tören, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, daha sonra Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Mustafa Masatlı'nın katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin sonunda Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha önce derece alan Amasyalı sporculara hediyeler verildi.

Tören, Vali Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban'ın spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Merzifon, Suluova, Taşova ilçelerinde de törenler düzenlendi. Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

YORUMLAR
500
BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor BALIKESİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:03:39. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement