19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19.05.2022 16:56
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlenen kutlama törenine İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, il ve ilçe protokolü, kurum amirleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özen Adalı Anadolu Lisesi önünden Yaşar Kemal Parkı'na kadar kortej yürüyüşü ile başlayan tören, Yaşar Kemal Parkı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Ardından Belediye Başkan Vekili Aydın, tören alanındaki stantları gezdi. Törene katılan tüm vatandaşlara ise belediyenin kendi üretimi olan tasarım tişörtler hediye edildi. - VAN

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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