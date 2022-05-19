19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

CHP Kırşehir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 19 Mayıs 1919'de toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen ulusun "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla varoluş mücadelesini başlattığını aktardı.

Ekicioğlu, şunları kaydetti:

" Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olması nedeniyle 19 Mayıs 1919 tarihini bayram ilan etmiş. Ulu Önderimiz bugünü Türk gençliğine armağan etmiştir. Geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin bağımsızlığa, Cumhuriyet'e, Atatürk ilke ve devrimlerine, 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye'yi armağan eden kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."

Törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve çok sayıda partili katıldı.