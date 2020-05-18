19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da valiler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru, System.String[]

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da valiler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, mesajında 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecin ilk adımının, o gün atıldığını vurgulayan Toprak, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ile taçlanacak bağımsızlık mücadelesini 19 Mayıs 1919'da başlatmış, Türk milleti de hürriyetini zincire vurmak isteyen işgal ve çıkar planlarına karşı, büyük ve destansı bir kurtuluş mücadelesi sergileyerek elde ettiği muazzam zaferle, azim ve inancını aynı hedefte birleştirip, yekvücut olarak hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Toprak, milli benliğine sahip çıkan, kendi tarihini, kültürünü bilen ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletlerin ilelebet yaşayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunun en büyük ispatı, aziz Türk milletinin şanlı tarihidir. Bu duygu ve düşüncelerle bu cennet vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyor, siz sevgili gençlerimizin, Konyalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının tüm olumsuzluklar karşısında umutları yeşerten, kurtuluş inancını eyleme dönüştüren bir adım olduğunu kaydetti.

19 Mayıs'ın, vatanın kurtarılması ve milletin şerefli bir millet olarak yaşayabilmesi için atılan tarihi bir adım olduğunu belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Atatürk önderliğinde 1919 tarihinin 19 Mayıs'ında yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdesi olmuş; millet egemenliğine dayanan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan 19 Mayıs, Türk ulusunun uyanışının sembolüdür. Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs'ın şanlı tarihimizdeki yerini ve önemini en iyi biçimde yansıtmaktadır. Sevgili gençler! Türk gençliği, ülkemizin geleceğinin, yarınlara en iyi biçimde hazırlanabilmesinin en önemli güvencesidir. Gençlerimizi, düşüncelerini çekinmeden dile getirebilen, sorumluluk duygusu yüksek, kurallara uyan, sorunlara duyarlı, yeniliklere açık, eleştirel düşünceye sahip, öğrenmeye istekli, çalışan, üreten, teknolojiyi yakından takip eden, çağdaş bireyler olarak yetiştirmemizin önemini vurgulamak istiyorum. Bunları yaparken sporu hayatınızın bir parçası haline getirebilmelisiniz. Büyük düşünmeyi, idealleri doğrultusunda yılmadan gayret göstermeyi temel hedef olarak belirlemelisiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişerek yükselmesi gençlerimizin çalışkanlığı ve azmiyle mümkün olacaktır. Millet ve devlet olarak, gençlerimize güveniyoruz."

Aksaray

Aksaray Valisi Ali Mantı da Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Kurtuluş Savaşını başlattığını belirtti.

Ulu Önder Atatürk'ün, 19 Mayıs tarihini gençlere armağan etmesinin, Türk gençliğine olan inancını ve güvenini gösterdiğini aktaran Mantı, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler sizlere düşen en büyük görev bu aziz vatanı geliştirerek, güzelleştirerek tertemiz bir şekilde gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü bu vatan sizlere emanet edilmiş, paha biçilmez bir hazinedir. Bu emaneti bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle gelecek kuşaklara teslim etmek, en başta gelen görevinizdir. Biz, gençlerimize güveniyor, onların yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

Karaman

Karaman Valisi Fahri Meral, 19 Mayıs 1919'un, vatanı işgal eden düşmanlara karşı, Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadelenin başlangıcı, istiklal ve hürriyet umutlarının inanca dönüştüğü, parlak bir geleceğe kavuşma azminin ve kararlılığının güçlendiği bir tarih olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın bağımsızlıkları adına dönüm noktası olduğunu anımsatan Meral, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük bayramı sizlere armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin, temel ilkelerinin ve Türk milletini ayakta tutan tüm değerlerin korunması, kollanması ve savunulması görevini sizlere vermiştir. Sizler ecdadınızdan aldığınız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık yarınlara taşıyacak, dünyaya örnek olacak ve milletçe hepimizi gururlandıracak çalışmalara imza atacak güce ve ileri görüşe sahipsiniz. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz ve en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir ve sizlere emanettir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve değerli Karamanlı hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 10:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Son Dakika

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