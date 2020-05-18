19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şenlikoğlu, mesajında, Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'da, Türk milletinin gösterdiği irade, azim ve kararlılık ile tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da başlayan milli mücadele hareketinin başarıya ulaştığını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle bir günü ülkemiz için, gençlerimiz için elbette önemli görmek gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne yatan ve hain kalkışımın başarısız olmasında büyün katkıları bulunan gençlerimiz ülkeye bağımlılıklarını göstermiştir. Bizler, Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomileri, hak ve özgürlükler cenneti yapma yolunda emin adımlarla ilerlerken her zaman enerji kaynağımız da gençlerimiz olacaktır."

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de yayımladığı mesajında, bağımsızlık ve özgürlük savaşını fiilen başlatan 19 Mayıs'ın, Türk milletinin uyanışının sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, istiklal şuuruyla yetişen gençlere emanet edildiğine vurgu yapan Emür, Türkiye'nin gurur kaynağı gençlerin ise her zaman ulusun güvencesi olacağına işaret etti.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ise 19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen milletin var oluş mücadelesinin ilk adımı olduğunu belirtti.

Yakar, cumhuriyetin, millet egemenliğine dayalı olarak inşa edildiğini, kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlediğini aktardı.