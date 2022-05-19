19 mayıs kutlamaları kapsamında Onur Anıtına çelenk sunuldu - Son Dakika
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19 mayıs kutlamaları kapsamında Onur Anıtına çelenk sunuldu

19.05.2022 08:27
19 mayıs kutlamaları kapsamında Onur Anıtına çelenk sunuldu

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Onur Anıtı'na çelenk sunuldu.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Onur Anıtı'na çelenk sunuldu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı, kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun'da 103 yıl önce atılan kutlu adımın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 103 yıl önce başlayan bu yolculuğun nihai hedefinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak dünyaya örnek olacak bir ülke durumuna getirmek olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Bu noktaya kadar gençlerimizin azim ve umut dolu yüreklerinden aldığımız güçle geldiğimiz gibi inşallah hedefimize de yine gençlerimizden aldığımız bu güçle ulaşacağız " dedi.

Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini mayıs ayının tamamına yaydıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Amacımız ecdadımızın o gün verdikleri mücadeleyi ve kazandıkları zaferi gelecek kuşaklarımıza en güzel şekilde aktarabilmek. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Törene, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Bora Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 mayıs kutlamaları kapsamında Onur Anıtına çelenk sunuldu - Son Dakika


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