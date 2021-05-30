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ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

30.05.2021 11:06

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren "1915 Çanakkale Köprüsü'nde" araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşası süren " 1915 Çanakkale Köprüsü'nde" araçların geçeceği yol için tabliye montajına hazırlık yapılıyor.

Barındırdığı özellikler itibarıyla "simgelerin köprüsü" diye anılan, mühendisliğindeki ince detayları ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak dev yapının inşaat çalışması hızla devam ediyor.

Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318'er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hızlandı. Ocak ayında tamamlanan "kedi yolunun" ardından bu ay içinde sona eren ana kablo montajı ile köprünün silüeti belirginleşmeye başladı.

" Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen projede, çalışmaların en önemli aşamalarından birini tabliye montajı oluşturuyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda sürdürülen tabliye bloklarının 56'ncısı da Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde bulunan şantiye alanına getirildi.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, bir süre önce Çanakkale'ye gelen Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç yardımıyla yerleştirilecek.

Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye bloğunun montajına haziran ayı ortalarında başlanması planlanıyor.

Tabliye montajının ardından görsel eksikliklerin tamamlanması ve testlerin yapılmasıyla köprü, açılışa hazır hale getirilecek.

"Dünyanın en uzun asma köprüsü" olacak

Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri sürüyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale'nin Gelibolu ile Eceabat ilçeleri arasında 47,5 kilometrelik bölünmüş yol yapımının ise 26,5 kilometresi tamamlandı. Bu yol, köprü için en önemli alternatif güzergahlardan biri olacak.

Japonya'da Kobe kenti ile Awaji Adası'nı birbirine bağlayan, 1991 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun asma köprüsü olan Akashi Kaikyo Köprüsü'nün unvanını elinden alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ile Asya arasında önemli bir geçiş noktası haline gelecek.

Her iki yakadaki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor.

Köprünün kara çalışmaları da hızla sürüyor

Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı.

4 köprü, 17 üst geçit, 4 alt geçit, 3 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ile otoyol projesinde bir betonarme viyadükte ise çalışmalara devam ediliyor.

Köprüdeki itme sürme yöntemi ile yapım çalışmalarında 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün güney ve kuzey tabliyelerinde yüzde 90'ı aşkın fiziki gerçekleşme sağlandı. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında panellerin yapımı da bitirildi.

Blok imalatlarında ise yüzde 60'tan fazla fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Fabrikada imalat ve montajları sona eren blok ve mega blokların, Gölcük'teki ÇİMTAŞ tesislerinden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi'ndeki tabliye stok sahasına sevkiyatı sürüyor.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılacak

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu, 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor
ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında araçların geçeceği yolun yapımına başlanıyor - Son Dakika


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