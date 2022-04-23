1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı - Son Dakika
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1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı

23.04.2022 16:53
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı

TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci, TBMM'nin açılışının 102'nci yılını Trakya halayı çekerek kutladı.

TEKİRDAĞ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci, TBMM'nin açılışının 102'nci yılını Trakya halayı çekerek kutladı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışının 102'nci yılına atfen 1920 öğrenci Trakya halayı çekti. Sahil dolgu alanındaki etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencileri hep birlikte Trakya halayı çekip, ardından halk oyunları oynadı.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gösterinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu tür etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.


1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı
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Konak Gültepe'de 23 Nisan Kutlaması Konak Gültepe'de 23 Nisan Kutlaması TRAKYA'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI TRAKYA'DA 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

Ulusal Egemenlik, Trakya Bölgesi, 23 Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı - Son Dakika


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