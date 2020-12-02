2 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU
20.55 BAŞAKŞEHİR - Leipzig23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain
SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇINA DOĞRU16.00 Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcusu Mustapha Yatabare basın toplantısı düzenleyecek.16.30 Temsilcimiz karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.18.00 İspanyol ekibinde teknik patron Unai Emery ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.18.30 Konuk takım yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının çalışmalarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPOR11.00 Bordo-mavili oyuncu Vitor Hugo açıklamalarda bulunacak. *CANLI VERMEYİ PLANLAMAKTAYIZ*11.30 DG Sivasspor maçının hazırlıkları basına açık antrenmanla devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG ERTELEME MAÇI13.30 Altay - Giresunspor (7'nci hafta)
MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde 12'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi18.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor18.00 TOFAŞ - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor20.15 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray20.15 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - Galatasaray HDI Sigorta14.00 Fenerbahçe Opet - PTT16.00 Kuzeyboru - Türk Hava Yolları16.00 Sarıyer Bld. - VakıfBank16.30 Beşiktaş - Çan Gençlik Kale Spor17.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.AXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Solhanspor - Altekma
AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Şampiyonlar Ligi20.55 Krasnodar - Rennes23.00 Sevilla - Chelsea23.00 Borussia Dortmund - Lazio23.00 Club Brugge - Zenit23.00 Juventus - Dinamo Kiev (Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın görev yapacağı karşılaşma, Devler Ligi'nde ilk kez bir kadın hakemin yöneteceği maç olacak.)
23.00 Ferencvaros - Barcelona
- Kaynak: DHA
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