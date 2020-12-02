2 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

2 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

02.12.2020 09:29
2 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Paris Saint-GermainSİVASSPOR - VILLARREAL MAÇINA DOĞRU16.00 Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcusu Mustapha Yatabare basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU

20.55 BAŞAKŞEHİR - Leipzig

23.00 Manchester United - Paris Saint-Germain

SİVASSPOR - VILLARREAL MAÇINA DOĞRU16.00 Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcusu Mustapha Yatabare basın toplantısı düzenleyecek.16.30 Temsilcimiz karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.18.00 İspanyol ekibinde teknik patron Unai Emery ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.18.30 Konuk takım yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının çalışmalarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR11.00 Bordo-mavili oyuncu Vitor Hugo açıklamalarda bulunacak. *CANLI VERMEYİ PLANLAMAKTAYIZ*11.30 DG Sivasspor maçının hazırlıkları basına açık antrenmanla devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG ERTELEME MAÇI13.30 Altay - Giresunspor (7'nci hafta)

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİGLigde 12'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi18.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor18.00 TOFAŞ - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor20.15 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray20.15 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 İlbank - Galatasaray HDI Sigorta14.00 Fenerbahçe Opet - PTT16.00 Kuzeyboru - Türk Hava Yolları16.00 Sarıyer Bld. - VakıfBank16.30 Beşiktaş - Çan Gençlik Kale Spor17.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.AXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Solhanspor - Altekma

AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Şampiyonlar Ligi20.55 Krasnodar - Rennes23.00 Sevilla - Chelsea23.00 Borussia Dortmund - Lazio23.00 Club Brugge - Zenit23.00 Juventus - Dinamo Kiev (Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın görev yapacağı karşılaşma, Devler Ligi'nde ilk kez bir kadın hakemin yöneteceği maç olacak.)

23.00 Ferencvaros - Barcelona


Mustapha Yatabare, Teknik Direktör, Rıza Çalımbay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 2 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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