2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet misafirlerini bekliyor - Son Dakika

2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet misafirlerini bekliyor

Korona virüs sürecinin ardından turizmcilerle birlikte tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Zolan, beyaz cennetteki termal otellerin birçoğunun "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığına dikkat çekti.

Korona virüs sürecinin ardından turizmcilerle birlikte tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Zolan, beyaz cennetteki termal otellerin birçoğunun "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığına dikkat çekti. Başkan Zolan, " Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. Pamukkale 2 bin 500 yıldır şifa dağıtıyor" dedi.

Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüs sürecinin ardından Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Herkesi travertenleri ve şifalı sularıyla ünlü Pamukale'ye davet eden Başkan Zolan, yeni normalleşme döneminde de terminal, meydan, yeşil alanlar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dezenfeksiyon olmak üzere tüm hijyen önlemleri almaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, Şifalı sularıyla ünlü Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki termal otellerin birçoğunun "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" aldıklarını belirtti.


Vaka sayılarında düşüş


Denizli'de de tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışarak salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uyması ile birlikte kentte vaka sayılarında yaşanan azlığa dikkat çekti.


"Pamukkale 2 bin 500 yıldır şifa dağıtıyor"


Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin "En Temiz" ve "En Sağlıklı" kenti ödüllerini aldığını hatırlatan Başkan Zolan, "Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. 2 bin 500 yıl önce insanlara şifa olan termal sularımız bugün de yurt içinden ve dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte gerek biz, gerekse tüm turizm tesislerimiz el ele vererek Sağlık, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıkları tamamlayıp tüm önlemleri aldık" dedi. - DENİZLİ

Koronavirüs, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

20:43 Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 17:59 "Maske takın" diye uyaran polise bıçaklı saldırı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 12:02 10 kişilik aile 1 motosiklete bindi 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan vakalar sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
19:59
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
19:54
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
19:43
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
19:38
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
19:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 21:04:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet misafirlerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]