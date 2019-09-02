Son Dakika Haberleri: 2 eylül pazartesi dha spor gündemi
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2 eylül pazartesi dha spor gündemi

2 saat önce

Saffet Sancaklı: Kulüplerin şirket gibi yönetilmeleri lazım"Artık kulüpler gelir - gider dengesine göre belli limitlerde para harcayabilecekler""Yasa dışı bahisi yok edecek uygulamalar olması gerekiyor""Maça gittiğimizde sanatsal faaliyete gider gibi eğlenerek gitmeliyiz""A Milli Takım bizim...

2 eylül pazartesi dha spor gündemi, System.String[]

Saffet Sancaklı: Kulüplerin şirket gibi yönetilmeleri lazım
"Artık kulüpler gelir - gider dengesine göre belli limitlerde para harcayabilecekler"
"Yasa dışı bahisi yok edecek uygulamalar olması gerekiyor"
"Maça gittiğimizde sanatsal faaliyete gider gibi eğlenerek gitmeliyiz"
"A Milli Takım bizim her şeyimiz"
" Türkiye'nin en zengin adamı Ali Koç, Fenerbahçe'ye çare olamadı"
" Vedat Muriç'in sahadaki karakteri çok iyi"
" Trabzonspor'un politikasını destekliyorum"
" Yusuf Yazıcı, Türkiye tarihinin en büyük transferlerinden birisi"
"Milli Takım hocası büyük takım çalıştırmış olmalı"

FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR
17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
14.00 Milliler, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
18.30 A Milliler, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başlayacak.

TFF
10.30 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell ile imza töreni düzenlenecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Saffet Sancaklı, Yusuf Yazıcı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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